Каршеринг остановил движение общественного транспорта на Лиговском

Каршеринговое авто перекрыло движение общественного транспорта на Лиговском проспекте, для которого отведена отдельная полосы. Очевидцы засняли "очередь" из трамваев и автобусов на видео.
Авто попало в аварию на Ново-Каменном мосту, который соединяет два берега набережной Обводного канала. Что именно случилось, пока не известно, но легковая машина оказалась на островке безопасности и частично на рельсах. Сильных повреждений каршеринга замечено не было.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что водителя каршеринга госпитализировали в крайне тяжелом состоянии после ДТП в Петергофе. Он выехал на встречную полосу.
Видео и фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все