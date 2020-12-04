Каршеринг остановил движение общественного транспорта на Лиговском

Пользователи возмущаются, почему нельзя оперативно убрать машину с трамвайных путей.

Каршеринговое авто перекрыло движение общественного транспорта на Лиговском проспекте, для которого отведена отдельная полосы. Очевидцы засняли "очередь" из трамваев и автобусов на видео.

Авто попало в аварию на Ново-Каменном мосту, который соединяет два берега набережной Обводного канала. Что именно случилось, пока не известно, но легковая машина оказалась на островке безопасности и частично на рельсах. Сильных повреждений каршеринга замечено не было.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водителя каршеринга госпитализировали в крайне тяжелом состоянии после ДТП в Петергофе. Он выехал на встречную полосу.

Видео и фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK