Водителя каршеринга госпитализировали в крайне тяжелом состоянии после ДТП в Петергофе

По неизвестной причине каршеринговое авто оказалось на встречной полосе движения.

Утром 3-го декабря в Петродворцовом районе каршеринговый автомобиль "Рио" столкнулся с "Ниссаном". В результате столкновения есть пострадавшие, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент произошел около 6 часов на пересечении Санкт-Петербургского и Ропшинского шоссе. Каршеринг под управлением мужчины 1995-го года рождения выехал на встречную полосу, после чего врезался в иномарку. Во втором авто находились два человека.

Водитель каршеринга был госпитализирован в крайне-тяжелом состоянии. Водителя и пассажира "Ниссана" пришлось деблокировать из транспортного средства. Их передали медикам.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Металлострое иномарка сбила пенсионера на велосипеде. Мужчина скончался.

Видео и фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK