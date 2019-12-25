В Металлострое иномарка сбила пенсионера на велосипеде. Мужчина скончался

Врачи не успели довезти пострадавшего до больницы.

В восьмом часу утра в среду, 2 декабря, в Металлострое произошло смертельное ДТП. Как рассказали в паблике "Дорожный инспектор", на пересечении Центрального и 1-ого Северного проездов иномарка сбила велосипедиста.

"Фордом" управлял 47-летний мужчина, а на велосипеде ехал 64-летний пенсионер. Велосипедист получил столь тяжкие травмы, что скончался по дороге в больницу. В соцсетях пользователи предположили, что пенсионер объезжал большую лужу, занимающую полдороги, а "Форд" сильно спешил.

Ранее мы писали, что на улице Генерала Хрулёва столкнулись три машины.

Фото: Алексей Иванов, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"