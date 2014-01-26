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В Шушарах горел заброшенный дом
Сегодня, 13:27
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В Шушарах горел заброшенный дом

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С огнем боролись 19 пожарных.

Сегодня, 15 октября, в Шушарах произошел пожар. На Витебском проспекте, 153, загорелось заброшенное здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 9:16. Пламя охватило 10 квадратных метров в неэксплуатируемом помещении.   

С огнем боролись 19 спасателей и четыре спецмашины.  В 11:00 пожар потушили.     

По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.tv: в Коммунаре сгорел деревянный домик.

Фото: Piter.tv          

Теги: витебский проспект, мчс, пожарные, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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