В Коммунаре сгорел деревянный домик

С огнем боролись дежурные смены 49 пожарно-спасательной части и 103 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области.

Накануне, 14 декабря, в Коммунаре произошел пожар. На Суммоловской улице сгорел домик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:54. На место происшествия прибыли дежурные смены 49 пожарно-спасательной части и 103 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области. С огнем боролись 8 спасателей и две спецмашины.

Горела хозяйственная постройка на площади 50 квадратных метров. Пламя потушили за час.

По предварительным данным, никто не пострадал. Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района.

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Фото: Piter.tv