  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Коммунаре сгорел деревянный домик
Сегодня, 11:01
78
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Коммунаре сгорел деревянный домик

0 0

С огнем боролись дежурные смены 49 пожарно-спасательной части и 103 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области.

Накануне, 14 декабря, в Коммунаре произошел пожар. На Суммоловской улице сгорел домик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:54. На место происшествия прибыли дежурные смены 49 пожарно-спасательной части и 103 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области. С огнем боролись 8 спасателей и две спецмашины.

Горела хозяйственная постройка на площади 50 квадратных метров. Пламя потушили за час. 

По предварительным данным, никто не пострадал. Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района.

Ранее на Piter.tv: в лобовой аварии на трассе "Вологда – Тихвин" погиб водитель Skoda.

Фото: Piter.tv

Теги: гатчина, коммунар, мчс, пожар в ленобласти, сгорел домик
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии