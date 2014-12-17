В лобовой аварии на трассе "Вологда – Тихвин" погиб водитель Skoda

Возбуждено уголовное дело. В отношении второго водителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В четверг, 14 декабря, на трассе "Вологда – Тихвин" в Бокситогорском районе Ленобласти произошло ДТП с погибшим водителем. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что происшествие случилось на 339 км автодороги: 65-летний мужчина за рулём Toyota RAV 4 при выполнении обгона не убедился в безопасности манёвра и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Skoda Octavia под управлением 53-летнего собственника.

В результате водитель Skoda от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Водитель Toyota госпитализирован с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести. В отношении последнего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Telegram / Петербургская полиция