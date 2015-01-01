Машина влетела в остановку и сбила женщину в Красном Селе

Автомобиль не превышал скорость, соответствующую погодным условиям, однако это не уберегло от ДТП.

В четверг, 14 декабря, в Красном Селе произошла жёсткая авария. Пикап вылетел на тротуар и врезался в толпу людей на остановке. Запись с камеры видеонаблюдения попала в соцсети.

Установлено, что машина ехала по улице Спирина, не превышая скорость, соответствующую погодным условиям, однако это не уберегло от ДТП. При повороте на улицу Освобождения случился занос, машину вынесло на остановку.

Практически все ожидающие транспорта горожане успели отскочить: под колёсами авто оказалась только одна женщина. Пострадавшая госпитализирована, её состояние уточняется.

Ранее мы сообщили о том, что "Лада" попала в занос между двумя грузовиками на "Скандинавии". ДТП чудом удалось избежать.

Видео: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село