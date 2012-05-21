"Лада" попала в занос между двумя грузовиками на "Скандинавии"

ДТП чудом удалось избежать.

В четверг, 14 декабря, на трассе "Скандинавия" в Ленобласти произошла ситуация, которая чуть не спровоцировала аварию с участием легковушки и двух большегрузов. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Инцидент случился на 120-ом км трассы А-181 "Скандинавия" в направлении Петербурга. Водитель Lada Largus выехал по встречной полосе, обогнал большегруз и угодил в занос посередине проезжей части между самосвалом и фурой.

В итоге едущий навстречу грузовик успел плавно затормозить, поэтому аварии чудом удалось избежать.

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