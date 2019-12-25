В Пушкине в пробку попали 20 автобусов

Причиной затора стало ДТП.

В четверг, 14 декабря, в Пушкине произошло ДТП, которое спровоцировало серьезную пробку. На пересечении Ленинградской и Школьной улиц столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На час движение общественного транспорта оказалось парализованным. Из 20 лазурных автобусов выстроилась огромная очередь, пишут очевидцы в соцсетях.

По сообщению ГУ МВД по Пушкинскому району, на данный момент ДТП устранено, движение транспорта восстановлено.

Дорогие водители, будь аккуратны и внимательны на дорогах! Берегите себя и людей вокруг! Пресс-служба администрации Пушкинского района

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Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер