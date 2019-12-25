Пожарные тушили автомобиль на проспекте Стачек

С огнем боролись 10 человек личного состава.

Сегодня утром, 14 декабря, в Кировском районе произошел пожар. На проспекте Стачек у дома № 73 загорелся автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Жители двора заметили дым в 10:18. Очевидцы обратились в пожарную службу. На место случившегося прибыли 10 человек личного состава и две спецмашины.

В легковом автомобиле происходило горение в моторном отсеке. Пламя ликвидировали за 11 минут.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Горелово утром пламя уничтожило баню.

Фото: Pxhere



