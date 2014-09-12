В Горелово утром пламя уничтожило баню

На улице Максима Горького в 10 утра заметили две спецмашины.

Сегодня утром, 14 декабря, в Красносельском районе произошел пожар. В поселке Горелово на улице Максима Горького, 22, сгорела баня из бревна. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В 1-этажной, рубленой, размером 4х4 метра бане происходило горение по всей площади. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 9:34. На место случившегося приехали 10 пожарных на двух спецмашинах.

Пожар потушили в 10:12. По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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Фото: Pxhere