  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Горелово утром пламя уничтожило баню
Сегодня, 10:32
123
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Горелово утром пламя уничтожило баню

0 0

На улице Максима Горького в 10 утра заметили две спецмашины.

Сегодня утром, 14 декабря, в Красносельском районе произошел пожар. В поселке Горелово на улице Максима Горького, 22, сгорела баня из бревна. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.                                           

В 1-этажной, рубленой, размером 4х4 метра  бане происходило горение по всей площади. 

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 9:34. На место случившегося приехали 10 пожарных на двух спецмашинах.

Пожар потушили в 10:12. По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Ранее на Piter.tv: на улице Шелгунова потушили комнату в "двушке".

Фото: Pxhere 

Теги: мчс, пожар в горелово, сгорела баня, улица максима горького
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии