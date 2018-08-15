На улице Шелгунова потушили комнату в "двушке"

С огнем в квартире боролись 10 спасателей и две спецмашины.

В Невском районе сегодня, 14 декабря, произошел пожар. На улице Шелгунова в доме № 8 загорелась мебель в двухкомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 09:18. В одной из комнат к этому часу пламя охватило два квадратных метра.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В 09:30 они потушили огонь.

Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания устанавливается.

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Фото: Piter.tv