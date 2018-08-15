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На улице Шелгунова потушили комнату в "двушке"
Сегодня, 9:46
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На улице Шелгунова потушили комнату в "двушке"

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С огнем в квартире боролись 10 спасателей и две спецмашины.  

В Невском районе сегодня, 14 декабря, произошел пожар. На улице Шелгунова в доме № 8 загорелась мебель в двухкомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 09:18. В одной из комнат к этому часу пламя охватило два квадратных метра. 

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины.  В 09:30 они потушили огонь.             

Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания устанавливается.

Ранее на Piter.tv: четырехлетняя петербурженка упала по дороге в сад и попала в больницу в тяжёлом состоянии.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар в двушке, улица шелгунова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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