Четырехлетняя петербурженка упала по дороге в сад и попала в больницу в тяжёлом состоянии

В Василеостровском районе девочка упала по дороге в детский сад и попала в больницу в тяжёлом состоянии. Об этом стало известно Piter.tv.
Утром 13 декабря 4-летняя девочка попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибом головного мозг, с состоянием после судорог. Она была госпитализирована в тяжёлом состоянии.
Со слов матери, по дороге в детский сад девочка упала и ударилась затылком, в приёмном отделении у неё развился судорожный приступ с утратой сознания. По данному факту проводится проверка.
Ранее пятиклассник оказался в реанимации после неудачного падения на кафель в Ленобласти.
Фото: Piter.tv
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