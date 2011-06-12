Четырехлетняя петербурженка упала по дороге в сад и попала в больницу в тяжёлом состоянии

Со слов матери, по дороге в детский сад девочка упала и ударилась затылком, в приёмном отделении у неё развился судорожный приступ с утратой сознания.

В Василеостровском районе девочка упала по дороге в детский сад и попала в больницу в тяжёлом состоянии. Об этом стало известно Piter.tv.

Утром 13 декабря 4-летняя девочка попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибом головного мозг, с состоянием после судорог. Она была госпитализирована в тяжёлом состоянии.

Со слов матери, по дороге в детский сад девочка упала и ударилась затылком, в приёмном отделении у неё развился судорожный приступ с утратой сознания. По данному факту проводится проверка.

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Фото: Piter.tv