Пятиклассник оказался в реанимации после неудачного падения на кафель в Ленобласти

Мальчик поскользнулся и упал с высоты собственного роста в школе.

Вечером во вторник, 12 декабря, из дома по Торговому проспекту во Всеволожске был госпитализирован 12-летний школьник с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжёлой степени. Как стало известно Piter.TV, мальчик, находясь по месту учёбы, поскользнулся и упал с высоты собственного роста и неудачно ударился затылком о кафель.

Пострадавший находится в тяжелом состоянии, помещён в реанимацию.

Семья мальчика полная, благополучная, на учете в ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по Всеволожскому району не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец перед днём рождения попал в больницу с отравлением мухоморами.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)