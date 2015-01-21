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Пятиклассник оказался в реанимации после неудачного падения на кафель в Ленобласти
Сегодня, 8:37
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Пятиклассник оказался в реанимации после неудачного падения на кафель в Ленобласти

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Мальчик поскользнулся и упал с высоты собственного роста в школе.

Вечером во вторник, 12 декабря, из дома по Торговому проспекту во Всеволожске был госпитализирован 12-летний школьник с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжёлой степени. Как стало известно Piter.TV, мальчик, находясь по месту учёбы, поскользнулся и упал с высоты собственного роста и неудачно ударился затылком о кафель.

Пострадавший находится в тяжелом состоянии, помещён в реанимацию.

Семья мальчика полная, благополучная, на учете в ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по Всеволожскому району не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец перед днём рождения попал в больницу с отравлением мухоморами.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)

 

Теги: ленинградская область, реанимация
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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