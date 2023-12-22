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В Шушарах на складе полностью сгорел Peugeot
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В Шушарах на складе полностью сгорел Peugeot

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В 07:31 пожар был ликвидирован.

В Пушкинском районе на складе сгорел легковой автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

Во вторник, 9 января, в 06:39 поступило сообщение о пожаре в Шушарах (Московское шоссе, 118). В двухэтажном складском здании, на первом этаже полностью сгорел находящийся внутри легковой автомобиль Peugeot.

В 07:31 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали. С огнём боролись 4 единицы техники и 17 человек личного состава МЧС.

Ранее пожар в ангаре на Дальневосточном удалось потушить за шесть часов.

Фото: Piter.tv

Теги: peugeot, склад, шушары
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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