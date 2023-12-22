Пожар в ангаре на Дальневосточном удалось потушить за шесть часов

Пострадавших в результате возгорания нет.

Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар на складах в Невском районе Северной столицы истечении 6,5 часов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по городу.

Напомним, что горели ангары, заполненные пакетами из ПЭТ-упаковки с полиэтиленом и картоном. Площадь возгорания практически сразу увеличилась с 320 кв.м. до двух тыс. кв.м. Некоторые автомобили пришлось эвакуировать из-за их близкого расположения к огню.

По официальной информации, пострадавших в результате возгорания нет. К тушению привлекли 43 спасателя.

Ранее мы сообщили о том, что в пожаре на Ушинского погибли двое детей.

Видео: Telegram / МЧС России