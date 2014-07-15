Небольшой пожар в квартире на Краснопутиловской отправил в больницу петербуржца

В Московском районе Петербурга небольшой пожар привел к госпитализации человека.

Рано утром в среду, 30 августа, спасателям поступило сообщение о том, что на Краснопутиловской улице начался пожар в доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

По данным МЧС, возгорание произошло в трехкомнатной квартире. В комнате площадью 8 квадратных метров обгорела обстановка на площади 1 квадратный метр.

Несмотря на то, что пожар был некрупный, и спасателя потушили его меньше, чем за полчаса, без пострадавших не обошлось. В больницу был доставлен один петербуржец.

К ликвидации пожара было привлечено 3 единицы специальной техники и 15 человек личного состава МЧС.

Ранее сообщалось, что в пожаре из-за возгорания постельного белья на Шаврова пострадал один человек.

Фото: Piter.TV