Небольшой пожар в доме на Купчинской привел к эвакуации пяти человек

Днем в понедельник, 4 сентября, спасателям поступило сообщение о том, что в доме на Купчинской улице пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
По данным ведомства, возгорание произошло в комнате площадью 12 квадратных метров, а огонь охватил 2 квадрата всей площади.
Пожар смогли ликвидировать за 20 минут, однако спасатели все равно эвакуировали пять человек. Также сообщается, что никто не пострадал.
К ликвидации пожара было привлечено три единицы специальной техники и 15 человек личного состава МЧС.
Ранее сообщалось, что небольшой пожар в квартире на Краснопутиловской отправил в больницу петербуржца.
Фото: Piter.TV
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