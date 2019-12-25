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Во время пожара в квартире на Руставели пострадал петербуржец
Сегодня, 10:47
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Во время пожара в квартире на Руставели пострадал петербуржец

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Надышавшегося гарью горожанина доставили в больницу.

В понедельник, 9 мая, в Калининском районе произошел пожар. На улице Руставели в двухкомнатной квартире загорелась обстановка площадью один квадратный метр. В результате случившего пострадал человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера около 14:18. Пламя удалось потушить жильцам дома до прибытия спасателей. Известно, что во время пожара гарью надышался владелец квартиры. Пострадавшего доставили в больницу. Информация о состоянии его здоровья уточняется. 

Ранее на Piter.tv: в Зеленогорске 9-летняя девочка утонула в бассейне.

Фото: Piter.tv

Теги: гарь, мчс, ожоги, пожар на руставели, попал в больницу, скорая помощь, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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