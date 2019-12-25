В Зеленогорске 9-летняя девочка утонула в бассейне

У нее случился эпилептический приступ.

В Зеленогорске в одном из спа-комплексов произошел несчастный случай. Ученица второго класса захлебнулась в бассейне. Труп 9-летнего ребенка обнаружили другие посетители оздоровительного центра.

По информации Piter.tv, ребенок пришел в бассейн вместе с отцом. Во время плавания у малышки случился эпилептический приступ.

Труп направили в морг для установления причины смерти. Подробности случившегося уточняются.

Известно, что школьница росла в благополучной семье. Ее мама работает учителем в частной московской школе. Отец является заместителем директора АО "Московский НИИ радиосвязи".

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