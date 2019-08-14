Житель Петербурга пропал под водой, упав с гидроскутера на Финском заливе

Петербуржец упал во воду во время катаний на гидроскутере по Финскому заливу. Мужчину пока не удалось найти.
По информации Piter.tv, инцидент произошел 7 мая в СНТ "Видная Горка". Выпив водки вместе с друзьями, мужчина отправился осваивать акваторию Финского залива. Спасательный жилет он решил не надевать. Поиски спасателей МЧС закончились без результатов. В понедельник делом займутся водолазы.
Ранее на Piter.tv: мужчина погиб на Вуоксе из-за перевернувшейся лодки.
Фото: Pexels
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