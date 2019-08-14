Житель Петербурга пропал под водой, упав с гидроскутера на Финском заливе

Мужчина прыгал по волнам без спасательного жилета.

Петербуржец упал во воду во время катаний на гидроскутере по Финскому заливу. Мужчину пока не удалось найти.

По информации Piter.tv, инцидент произошел 7 мая в СНТ "Видная Горка". Выпив водки вместе с друзьями, мужчина отправился осваивать акваторию Финского залива. Спасательный жилет он решил не надевать. Поиски спасателей МЧС закончились без результатов. В понедельник делом займутся водолазы.

Ранее на Piter.tv: мужчина погиб на Вуоксе из-за перевернувшейся лодки.

Фото: Pexels