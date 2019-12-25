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На проспекте Художников ночью горел жилой дом
Сегодня, 9:11
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На проспекте Художников ночью горел жилой дом

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Бороться с огнем прибыли 17 спасателей и четыре пожарных машины.

Сегодня ночью, 12 августа, в Выборгском районе тушили жилой дом. Пламя вспыхнуло в квартире на проспекте Художников, 17, корпус 1. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 23:35. В трёхкомнатной квартире в комнате происходило горение обстановки на площади 10 квадратных метров. 

Бороться с огнем прибыли 17 спасателей и четыре пожарных машины. В 23:55 пожар удалось потушить.       

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что в доме на Гороховой обрушилось межэтажное перекрытие.

Фото: Piter.tv                 
 

Теги: возгорание в квартире, мчс, пожар на проспекте художников
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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