На проспекте Художников ночью горел жилой дом

Бороться с огнем прибыли 17 спасателей и четыре пожарных машины.

Сегодня ночью, 12 августа, в Выборгском районе тушили жилой дом. Пламя вспыхнуло в квартире на проспекте Художников, 17, корпус 1. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 23:35. В трёхкомнатной квартире в комнате происходило горение обстановки на площади 10 квадратных метров.

Бороться с огнем прибыли 17 спасателей и четыре пожарных машины. В 23:55 пожар удалось потушить.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в доме на Гороховой обрушилось межэтажное перекрытие.

Фото: Piter.tv

