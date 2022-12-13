В квартирном пожаре на Плесецкой улице погибли два человека

Утренний пожар в Приморском районе Петербурга унёс жизни двух людей. Об этом сообщила городская пресс-служба МЧС.
Сообщение о пожаре в доме на Плесецкой, дом 10, поступило 13 марта в 06:03. В квартире-студии горела обстановка на площади 3 квадратных метра. В 06:31 пожар был ликвидирован.
В результате пожара погибли два человека. К ликвидации пожара привлекались 15 человек личного состава МЧС и 3 единицы техники.
На прошлой неделе на месте сгоревшей хозяйственной постройки в Ленобласти нашли человеческие останки.
Фото: Piter.TV
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