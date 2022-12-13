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На месте сгоревшей хозяйственной постройки в Ленобласти нашли человеческие останки
Сегодня, 8:18
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На месте сгоревшей хозяйственной постройки в Ленобласти нашли человеческие останки

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Предположительно на месте погибла 55-летняя хозяйка участка.

В среду, 8 марта, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на участке в посёлке Мга Кировского района Ленобласти. Внутри сгоревшего здания обнаружены человеческие останки. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, участок, на котором произошло возгорание, принадлежит 55-летней женщине. Предполагается, что именно её останки нашли на месте происшествия.

Находка была направлена в морг.

Ранее мы сообщили о том, что водитель иномарки сбил пенсионера в Назии и скрылся.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область, обнаружение останков
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

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