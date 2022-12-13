На месте сгоревшей хозяйственной постройки в Ленобласти нашли человеческие останки

В среду, 8 марта, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на участке в посёлке Мга Кировского района Ленобласти. Внутри сгоревшего здания обнаружены человеческие останки. Об этом стало известно Piter.TV.
Как удалось установить, участок, на котором произошло возгорание, принадлежит 55-летней женщине. Предполагается, что именно её останки нашли на месте происшествия.
Находка была направлена в морг.
Ранее мы сообщили о том, что водитель иномарки сбил пенсионера в Назии и скрылся.
Фото: Piter.TV
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