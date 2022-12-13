Водитель иномарки сбил пенсионера в Назии и скрылся

Позже мужчина за рулём Volkswagen Polo сам сообщил о произошедшем в экстренные службы.

Вечером воскресенья, 5 марта, в экстренные службы поступило сообщение о том, на проезжей части Шоссейной улицы в посёлке Назия лежит мужчина, предположительно сбитый автомобилем. Об этом стало известно Piter.TV.

Примерно в то же время на номер 112 позвонил 47-летний мужчина и сообщил, что он около 19:10 при движении на своём Volkswagen Polo сбил человека и уехал. Погибшим в результате ДТП оказался 66-летний пенсионер.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Проверку по факту ДТП проводит СО ОМВД России по Кировскому району Ленобласти.

Ранее мы сообщили о том, что Lada насмерть переехала пешехода, лежавшего на проезжей части у набережной Обводного канала.

Фото: Piter.TV