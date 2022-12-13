Lada насмерть переехала пешехода, лежавшего на проезжей части у набережной Обводного канала

На момент аварии пострадавший уже получил телесные повреждения при невыясненных обстоятельствах. После наезда он скончался на месте происшествия.

Вечером воскресения, 5 марта, у одного из домов по набережной Обводного канала случилась смертельная авария. Легковой автомобиль Lada переехал мужчину, лежащего на проезжей части. В результате пострадавший скончался на месте происшествия. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что за рулём легковушки находился 20-летний гражданин Узбекистана. Наезд на 61-летнего мужчину произошёл при въезде во дворовую территорию в арке дома. На момент аварии погибший уже получил телесные повреждения при невыясненных обстоятельствах.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге иномарка чуть не влетела в людей на остановке.

Фото: Piter.TV