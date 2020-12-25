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Ночью пожарные около 2,5 часов боролись с огнем в Павловске
Сегодня, 9:33
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Ночью пожарные около 2,5 часов боролись с огнем в Павловске

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Горело заброшенное здание. Пламя тушили 15 человек.

В ночь на воскресенье, 19 сентября, в Пушкинском районе Петербурга произошел большой пожар, который спасатели ликвидировали около 2,5 часов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

На 1-й Краснофлотской улице, 11,  огонь охватил бесхозное здание. Около двух часов ночи пожарные прибыли тушить пламя, распространившееся по площади в 40 "квадратов". Примерно в 04:34 возгорание локализовали. 

С огнем боролись 15 спасателей на трех спецмашинах. В результате случившегося никто не пострадал.

На данный момент устанавливается причина пожара. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что из горящей квартиры на Малой Балканской спасатели вынесли двоих детей.

Фото: Piter.tv

Теги: 1 краснофлотская улица, мчс, пожар в павловске, пушкинский район
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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