Ночью пожарные около 2,5 часов боролись с огнем в Павловске

Горело заброшенное здание. Пламя тушили 15 человек.

В ночь на воскресенье, 19 сентября, в Пушкинском районе Петербурга произошел большой пожар, который спасатели ликвидировали около 2,5 часов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

На 1-й Краснофлотской улице, 11, огонь охватил бесхозное здание. Около двух часов ночи пожарные прибыли тушить пламя, распространившееся по площади в 40 "квадратов". Примерно в 04:34 возгорание локализовали.

С огнем боролись 15 спасателей на трех спецмашинах. В результате случившегося никто не пострадал.

На данный момент устанавливается причина пожара. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что из горящей квартиры на Малой Балканской спасатели вынесли двоих детей.

Фото: Piter.tv