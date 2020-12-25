Из горящей квартиры на Малой Балканской спасатели вынесли двоих детей

Пожарные эвакуировали и взрослых.

Утром в воскресенье, 19 сентября, пожарные спасли четырех человек во время возгорания в Купчино. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Около 5:15 часов появилась информация о воспламенении в квартире на Малой Балканской, 40. Бороться с огнем отправились 15 пожарных на трех спецмашинах. Прибыв на указанный адрес, они обнаружили, что в трехкомнатной квартире горит обстановка площадью в четыре "квадрата". Спасатели вынесли из задымленного помещения двух детей и двух взрослых.

Спустя 28 минут огонь потушили. Информация о пострадaвших не поступала.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Салова в Петербурге загорелся ангар.

Фото: Piter.tv