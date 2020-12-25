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Из горящей квартиры на Малой Балканской спасатели вынесли двоих детей
Сегодня, 8:20
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Из горящей квартиры на Малой Балканской спасатели вынесли двоих детей

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Пожарные эвакуировали и взрослых.

Утром в воскресенье, 19 сентября, пожарные спасли четырех человек во время возгорания в Купчино. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Около 5:15 часов появилась информация о воспламенении в квартире на Малой Балканской, 40. Бороться с огнем отправились 15 пожарных на трех спецмашинах. Прибыв на указанный адрес, они обнаружили, что в трехкомнатной квартире горит обстановка площадью в четыре "квадрата". Спасатели вынесли из задымленного помещения двух детей и двух взрослых. 

Спустя 28 минут огонь потушили. Информация о пострадaвших не поступала.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Салова в Петербурге загорелся ангар.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, малая балканская улица, пожар купчино
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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