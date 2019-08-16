На улице Салова в Петербурге загорелся ангар

Известно, что в здании находятся автомаркет и Голдинские бани.

В субботу вечером, 18 сентября, во Фрунзенском районе Петербурга на улице Салова загорелся ангар. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел на улице Салова в доме 49, площадь которого 30х15 метров. Сообщение о горящем ангаре поступило в 17:53. С огнем борются 17 пожарных и четыре машины. Известно, что в здании находятся автомаркет и Голдинские бани.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее петербургский "Водоканал" приобрел 62 специализированные машины.

Фото: Piter.tv

