Петербургский "Водоканал" приобрел 62 специализированные машины

Петербургский ГУП "Водоканал СПб" приобрело 62 специализированные машины. Об этом сообщил вице-губернатор города Сергей Дрегваль на своей страницу в социальной сети "Вконтакте".
Дрегваль рассказал, что благодаря новой технике бригады "Водоканала" ежедневно обслуживают городские системы водоснабжения и водоотведения. Среди закупленных автомобилей были трактор-грунторез, грузовые автомобили с краном-манипулятором. По словам Дрегваля, важным преимуществом техники является то, что она может подъезжать даже к труднодоступным объектам с минимальным повреждением благоустроенных территорий.
Вице-губернатор сообщил, что предприятие планирует продолжать пополнение автопарка за счет сокращения операционных затрат. До конца этого года число новинок достигнет 519 единиц.
Ранее стала известна причина затопления паркинга в ЖК "Малая Охта".
Фото: Вконтакте / Сергей Дрегваль
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