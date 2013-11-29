Петербургский "Водоканал" приобрел 62 специализированные машины

Вице-губернатор сообщил, что предприятие планирует продолжать пополнение автопарка за счет сокращения операционных затрат. До конца этого года число новинок достигнет 519 единиц.

Петербургский ГУП "Водоканал СПб" приобрело 62 специализированные машины. Об этом сообщил вице-губернатор города Сергей Дрегваль на своей страницу в социальной сети "Вконтакте".

Дрегваль рассказал, что благодаря новой технике бригады "Водоканала" ежедневно обслуживают городские системы водоснабжения и водоотведения. Среди закупленных автомобилей были трактор-грунторез, грузовые автомобили с краном-манипулятором. По словам Дрегваля, важным преимуществом техники является то, что она может подъезжать даже к труднодоступным объектам с минимальным повреждением благоустроенных территорий.

Вице-губернатор сообщил, что предприятие планирует продолжать пополнение автопарка за счет сокращения операционных затрат. До конца этого года число новинок достигнет 519 единиц.

Ранее стала известна причина затопления паркинга в ЖК "Малая Охта".

Фото: Вконтакте / Сергей Дрегваль