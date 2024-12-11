На Васильевском острове полыхал завод "Электроаппарат"

В производственном здании размерами 140х65 метров полыхала обстановка на площади 10 "квадратов".

На территории завода "Электроаппарат" на Васильевском острове в ночь на 10 января произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: 24-я линия В. О., 3-7В, поступила на пульт спасателей в 23:07 9 января. В производственном здании размерами 140х65 метров полыхала обстановка на площади 10 "квадратов". С огнем справились сегодня к 01:22.

Предварительно, никто не пострадал. Ликвидировали пожар 25 человек личного состава МЧС и пять единиц техники.

Ранее мы рассказывали о том, что на заводе по производству ацетона в Гатчине произошел пожар.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком