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В пожаре на Замшиной погиб человек

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Пламя потушили за 20 минут.

В ночь на воскресенье, 11 июля, в Калининском районе произошел пожар в девятиэтажном доме. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Около 02:20 в диспетчерскую службы спасения поступила информация о возгорании. Выяснилось, что в доме № 31 по улице Замшиной пламя охватило комнату и балкон в однокомнатной квартире. Спасатели прибыли на место происшествия и эвакуировали жителей подъезда. Огонь ликвидировали спустя 20 минут. 

В результате пожара погиб владелец квартиры. Сведения о пострадавших уточняются. Сейчас выясняется причина воспламенения. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Новороссийской ночью тушили заброшенный детский сад. В будущем тут должно появиться новое детское учреждение.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: в пожаре погиб человек, замшина улица, мчс, пожар в многоэтажке
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Происшествия,

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