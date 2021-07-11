В пожаре на Замшиной погиб человек

Пламя потушили за 20 минут.

В ночь на воскресенье, 11 июля, в Калининском районе произошел пожар в девятиэтажном доме. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Около 02:20 в диспетчерскую службы спасения поступила информация о возгорании. Выяснилось, что в доме № 31 по улице Замшиной пламя охватило комнату и балкон в однокомнатной квартире. Спасатели прибыли на место происшествия и эвакуировали жителей подъезда. Огонь ликвидировали спустя 20 минут.

В результате пожара погиб владелец квартиры. Сведения о пострадавших уточняются. Сейчас выясняется причина воспламенения.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Новороссийской ночью тушили заброшенный детский сад. В будущем тут должно появиться новое детское учреждение.

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