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Мужчину увезли в больницу после пожара в квартире в Стрельне
Сегодня, 11:05
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Мужчину увезли в больницу после пожара в квартире в Стрельне

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В квартире обгорели 2 квадратных метра.

В Стрельне загорелась двухкомнатная квартира утром 4-го мая. Есть пострадавший, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре на Вокзальной улице, 6, поступило спасателям в 10:25. В комнате площадью 12 кв. метров обгорели 2 кв. метра. В 10:44 с огнем удалось справиться. На месте работали 15 сотрудников МЧС и 3 единицы техники. 

Постарадавшего мужчину госпитализировали. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что сад Миядзаки могут закрыть после пожара на Биржевой линии. 

Фото: Piter.tv

Теги: госпитализация, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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