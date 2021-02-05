На Выборгском шоссе загорелся торговый павильон и жилой дом

Из соседнего дома эвакуировали двух людей.

Утром 5-го февраля в Выборгском районе Петербурга загорелся торговый павильон. Огонь перекинулся на кровлю рядом стоящего жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре на Выборгском шоссе, 401 поступило в 08:25. По информации очевидцев, в павильоне продавались веники. Пламя охватило территорию площадью 30 кв. метров. Затем загорелась кровля соседнего дом, в нем находится всего две квартиры. Из дома эвакуировали двух человек.

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Видео и фото: ВКонтакте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"