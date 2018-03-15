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Неадекватная женщина остановила движение трамваев у метро "Площадь Ленина"

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Женщина разбила окно в трамвае и кинула пакет в сторону водителя.

Днем в четверг, 4 февраля, из-за странного поведения неадекватной дамы движение трамваев у метро "Площадь Ленина" встало. Водитель ожидал оперативников. 

У метро Площадь Ленина неадекватная дама разбила окно у трамвая, в водительское окно кинула пакет. трамваи встали, ждут опергруппу

сообщил очевидец в социальных сетях (орфография и пунктуация сохранены, – прим ред.)

В распоряжение редакции попала видеозапись момента происшествия. Камеры зафиксировали, как женщина разбивает стекло и кидает какой-то предмет в сторону водителя. Обстоятельства и причины произошедшего установит полиция.

Ранее мы писали, что водитель иномарки сломал столб на Шлиссельбургском шоссе.

Видео: Piter.TV

Теги: женщина разбило окно у трамвая, неадекватная женщина
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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