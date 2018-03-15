В Томске неадекватная женщина пришла в банк, разделась и обещала себя поджечь

В сети появилось видео инцидента.

Накануне, 14 марта, в одном из отделений "Совкомбанка" в Томске произошел неприятный инцидент, который всполошил посетителей и сотрудников банка.

Одна из посетительниц отделения банка вдруг залезла на стол, там она оголилась и обещала себя поджечь. Только у женщины не оказалось с собой спичек. Затем женщина сказала, что она врач местной больнице, а после и вообще понесла полный бред. Очевидцы заподозрили, что женщина душевнобольная и вызвали "скорую" и полицию.

Действительно ли женщина душевнобольная или ей чем-то так "насолил" банк, неизвестно.

Нам очень жаль, что данное видео попало в публичное поле. Женщина из размещённого ролика не является заёмщицей нашего банка, у неё нет кредитов и, соответственно, никаких задолженностей перед Совкомбанком. Мотивы ее поступка нам не известны. Скорее всего, она страдает расстройством психики. Считаем публичное размещение данного видео не этичным, прежде всего, по отношению к ней самой. Пояснили редакции Piter.TV в "Совкомбанке" специалисты пресс-службы

Накануне Piter.TV опубликовал видео из Тайваньского аэропорта, на котором женщина распсиховалась из-за сотрудников таможни и полностью разделась.

Видео: Telegram/MDK