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В Тайваньском аэропорту девушка с татуировкой на спине психанула на таможенников и полностью разделась

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В сети появилось видео, которое сняли очевидцы в аэропорту Тайваня.

Посетители Тайваньского аэропорта стали свидетелями скандала. Молодая женщина распсиховалась на назойливых и дотошных таможенников, которые высыпали все из ее сумок и переворошили. Девушка в ярости сбросила с себя всю одежду, оставшись полностью обнаженной, но в белых сапожках. Девушка с татуировкой во всю спину нещадно ругалась и ходила по залу аэропорта, а за ней следовали две сотрудницы аэропорта и пытались накинуть на нее одежду. Но разозлившаяся женщина скидывала одежду вновь. 

Чем закончилась данная история, осталось за кадром. Под опубликованным видео в комментариях люди признались, что таможенники иногда бывают, что вредничают специально. Другие же посетовали, что им не удалось присутствовать при стриптизе.

Видео: LiveLeak

Теги: аэропорт тайвань , обнажилась в аэропорту , скандал , тайвань
Категории: Лента новостей Происшествия Мировые новости

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