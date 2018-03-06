Видео из Стерлитамака: Неадекватная женщина порубила свое авто топором на глазах у ребенка

В сети появилось видео, как женщина рубит топором авто, в котором сидит ее ребенок.

Накануне утром, 5 февраля, на улицах Стерлитамак произошел инцидент с автоледи.

Сотрудники ГИБДД остановили женщину за рулем "Деу Матиз", заподозрив неладное. Женщина отказалась покинуть автомобиль. А когда к "Матизу" подогнали эвакуатор, то тут женина повела себя более, чем странно. Она взяла в руки топор и начала крушить им свое же авто. Она рубила приборную панель и била стекла. Самое страшное, что в салоне авто находился ее малолетний сын, который все это время сильно плакал, но женщину это не остановило.

Правоохранителям все же удалось уговорить женщину выйти из машины и убрать топор. Но и тут женщина не успокоилась, она оказала сопротивление сотрудникам ГИБДД, отчаянно вырываясь и отказывалась сесть в служебное авто. На опубликованных кадрах видно, что из машины вышел и ребенок, он был сильно напуган и, по всей видимости, ревел.

Видео: Вконтакте/Стерлитамак за рулем | Стерлитамак рулит, Анастасия Левадина