Водитель иномарки сломал столб на Шлиссельбургском шоссе

Днем в четверг, 4 января, на Шлиссельбургском шоссе произошло странное ДТП, сообщили очевидцы в социальных сетях.
"Крузак" сломал столб на Шлиссельбургском, 39
уточнил очевидец.
Piter.TV получил в распоряжение кадры с камер видеонаблюдения. Видно, как со двора дома выезжает иномарка и перестраивается в крайний правый ряд, создавая тем самым аварийную ситуацию. Водителю попутного Toyota Land Cruiser, чтобы уйти от столкновения с машиной, пришлось вылететь на газон, где стоял столб. Пострадал ли мужчина, неизвестно.
Ранее мы писали, что в Янино в результате взрыва газового баллончика в машине пострадал водитель.
Видео: Piter.TV
Фото: vk.com/spb_today
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