Водитель иномарки сломал столб на Шлиссельбургском шоссе

В каком состоянии находится водитель, пока неизвестно.

Днем в четверг, 4 января, на Шлиссельбургском шоссе произошло странное ДТП, сообщили очевидцы в социальных сетях.

"Крузак" сломал столб на Шлиссельбургском, 39 уточнил очевидец.

Piter.TV получил в распоряжение кадры с камер видеонаблюдения. Видно, как со двора дома выезжает иномарка и перестраивается в крайний правый ряд, создавая тем самым аварийную ситуацию. Водителю попутного Toyota Land Cruiser, чтобы уйти от столкновения с машиной, пришлось вылететь на газон, где стоял столб. Пострадал ли мужчина, неизвестно.

Ранее мы писали, что в Янино в результате взрыва газового баллончика в машине пострадал водитель.

Видео: Piter.TV

Фото: vk.com/spb_today