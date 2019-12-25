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На улице Ломоносова после пожара нашли два тела
Сегодня, 20:28
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На улице Ломоносова после пожара нашли два тела

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Пламя распространилось по одноэтажному жилому дому площадью 80 "квадратов".

Сегодня, 20 августа, в Красносельском районе произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Петербургу.

Сотрудники МЧС отправились тушить огонь на улицу Ломоносова, 153. Выяснилось, что пламя распространилось по одноэтажному жилому дому площадью 80 "квадратов".

Спустя 50 минут 20 пожарных огонь локализовали. На месте возгорания нашли тела женщины и мужчины. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: баловство детей в квартире на Придорожной аллее закончилось пожаром.

Фото: Piter.tv

Теги: горел жилой дом, двое погибли, мчс, пожар на ломоносова, пострадали люди
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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