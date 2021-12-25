Баловство детей в квартире на Придорожной аллее закончилось пожаром

В результате возгорания пострадал мужчина.

Сегодня, 20 августа, в квартире на Придорожной аллее произошел серьезный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

В 17:34 на пульт диспетчера поступила информация о возгорании. Выяснилось, что в жилом доме горела кухня. Тушить пламя отправились 20 спасателей на четырех спецмашинах.

Огонь удалось погасить. Во время пожара выгорела кухня площадью шесть квадратных метров. Кроме того, пострадал мужчина, его доставили в больницу.

Позже стало известно, что причиной пожара стала игра двух 9-летних друзей в поваров. Мальчики хотели пожарить грибы.

Ранее на Piter.tv: во время пожара на Смоленской улице пострадала петербурженка.

Фото: Piter.tv