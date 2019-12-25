Во время пожара на Смоленской улице пострадала петербурженка

В пятницу, 19 августа, в Московском районе произошел квартирный пожар, в результате которого пострадала 41-летняя женщина. По информации Piter.tv, она попала в больницу.
Огонь распространился по одной из квартир дома № 12/15А по Смоленской улице. Спасатели эвакуировали жительницу, ей понадобилась помощь медиков. Врачи диагностировали у пациентки серьезные ожоги.
Супруг пострадавшей признался, что до пожара они устроили застолье на кухне и выпивали. Полиция проводит проверку по факту пожара.
Ранее на Piter.tv: трое грабителей напали на медицинский центр на Заневском проспекте.
Фото: Piter.tv
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