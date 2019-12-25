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Во время пожара на Смоленской улице пострадала петербурженка
Сегодня, 11:37
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Во время пожара на Смоленской улице пострадала петербурженка

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Она попала в больницу. У женщины диагностировали серьезные ожоги.

В пятницу, 19 августа,  в Московском районе произошел квартирный пожар, в результате которого пострадала 41-летняя женщина. По информации Piter.tv, она попала в больницу.

Огонь распространился по одной из квартир дома № 12/15А по Смоленской улице. Спасатели эвакуировали жительницу, ей понадобилась помощь медиков. Врачи диагностировали у пациентки серьезные ожоги. 

Супруг пострадавшей признался, что  до пожара они  устроили застолье на кухне и выпивали. Полиция проводит проверку по факту пожара. 

Ранее на Piter.tv: трое грабителей напали на медицинский центр на Заневском проспекте.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, ожоги, пожарные, пострадала во время пожара, смоленская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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