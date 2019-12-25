Трое грабителей напали на медицинский центр на Заневском проспекте

Среди злоумышленников была женщина.

В пятницу, 19 августа, на Заневском проспекте трое бандитов ворвались в медицинский центр и ограбили офис. На глазах у администратора злоумышленники украли 6,6 тыс. рублей. Работник компании не смог остановить хулиганов, так как был сильно напуган.

По информации Piter.tv, инцидент произошел днем. Камера наблюдения зафиксировали лица правонарушителей. Выяснилось, что среди воришек была женщина. На подозреваемых составили ориентировки. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: местные жители вытаскивали застрявшего в заборе волка в Тихвинском районе Ленобласти.

Фото: Piter.tv