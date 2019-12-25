После пожара на улице Бармалеева петербурженке потребовалась помощь медиков

Пожар потушили через час после поступления вызова.

В пожаре на улице Бармалеева в Петроградском районе пострадала женщина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Возгорание произошло 22-го сентября в 02:20 в доме №25. В трехкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 5 квадратных метров. С огнем справились в 03:18. В ликвидации огня участвовали 15 человек личного состава МЧС

Пострадавшую женщину передали медикам.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на КАД после столкновения с отбойником сгорела "Газель".

Фото: Piter.TV