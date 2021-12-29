На улице Бабушкина 10 спасателей тушили мусор на балконе петербуржца

В результате случившегося никто не пострадал.

В Невском районе Петербурга спасатели ликвидировали пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила в диспетчерскую часть службы спасения около 13:25. Выяснилось, что в жилом доме на улице Бабушкина горит балкон. 10 спасателей отправились на борьбу с огнем. Прибыв по адресу, они увидели, что пламя охватило мусор.

Пожар потушили. Известно, что никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv сообщили, что сотрудники экстренной службы проверили "заминированный" самолет из Петербурга.

Фото: Piter.tv