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На улице Бабушкина 10 спасателей тушили мусор на балконе петербуржца
Сегодня, 15:40
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На улице Бабушкина 10 спасателей тушили мусор на балконе петербуржца

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В результате случившегося никто не пострадал.

В Невском районе Петербурга спасатели ликвидировали пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила в диспетчерскую часть службы спасения около 13:25. Выяснилось, что в жилом доме на улице Бабушкина горит балкон. 10 спасателей отправились на борьбу с огнем. Прибыв по адресу, они увидели, что пламя охватило мусор.

Пожар потушили. Известно, что никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv сообщили, что сотрудники экстренной службы проверили "заминированный" самолет из Петербурга.

Фото: Piter.tv

Теги: горит мусор, мчс, пожар в доме, улица бабушкина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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