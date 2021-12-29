На улице Бабушкина 10 спасателей тушили мусор на балконе петербуржца

В Невском районе Петербурга спасатели ликвидировали пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Информация о возгорании поступила в диспетчерскую часть службы спасения около 13:25. Выяснилось, что в жилом доме на улице Бабушкина горит балкон. 10 спасателей отправились на борьбу с огнем. Прибыв по адресу, они увидели, что пламя охватило мусор.
Пожар потушили. Известно, что никто не пострадал.
Ранее на Piter.tv сообщили, что сотрудники экстренной службы проверили "заминированный" самолет из Петербурга.
Фото: Piter.tv
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