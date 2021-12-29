Сотрудники экстренной службы проверили "заминированный" самолет из Петербурга

Ничего опасного они не нашли.

В аэропорту Самары в 13:35 приняли самолет из Петербурга, который осуществил экстренную посадку из-за информации о заминировании. Об этом сообщили в "Невских Новостях" 15 января.

Рейс прибыл в пункт назначения. Сотрудники экстренных служб и саперы проверили транспортное средство. Ничего опасного они не нашли.

Известно, что в обратный рейс самолет отправится в 15:05. Ранее вылет был запланирован на 14:05.

Напомним, что аноним сообщил о минировании самолета, который летит из Петербурга.

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