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На улице Салова полыхала серверная
Сегодня, 10:10
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На улице Салова полыхала серверная

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Тушить помещение прибыли четыре спецмашины и 13 спасателей.                                                                                                

Сегодня, 3 мая, во Фрунзенском районе произошел пожар. На улице Салова в доме № 63 загорелась серверная. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 07:13. Огонь распространился по площади 20 "квадратов". Тушить помещение прибыли четыре спецмашины и 13 спасателей.                                                                                                

В 1-6-ти этажном здании, на 1-м этаже в помещении серверной происходило горение обстановки на площади 20 кв. метров.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу                                    

В 09:25 пожар был ликвидирован. В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что на улице Руставели загорелся гараж.

Фото: Piter.tv

Теги: купчино, пожар в серверной, улица салова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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