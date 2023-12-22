На улице Салова полыхала серверная

Тушить помещение прибыли четыре спецмашины и 13 спасателей.

Сегодня, 3 мая, во Фрунзенском районе произошел пожар. На улице Салова в доме № 63 загорелась серверная. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 07:13. Огонь распространился по площади 20 "квадратов". Тушить помещение прибыли четыре спецмашины и 13 спасателей.

В 1-6-ти этажном здании, на 1-м этаже в помещении серверной происходило горение обстановки на площади 20 кв. метров. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

В 09:25 пожар был ликвидирован. В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на улице Руставели загорелся гараж.

Фото: Piter.tv