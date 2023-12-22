На улице Руставели загорелся гараж

С огнем боролись 10 пожарных.

Сегодня, 3 мая, в Калининском районе произошел пожар. На улице Руставели, 63, корпус 3, вспыхнуло пламя в гараже. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 04:30. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В бетонном, разделённом на 4-и секции , размером 12х12 метров гараже, происходило горение в одной секции на общей площади 18 квадратных метров.

Пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу

Тушить гараж прибыли две спецмашины и 10 спасателей. В 04:57 пожар был ликвидирован.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Парголово во время квартирного пожара пострадал мужчина.

Фото: Piter.tv