  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На улице Руставели загорелся гараж
Сегодня, 9:13
123
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На улице Руставели загорелся гараж

0 0

С огнем боролись 10 пожарных.

Сегодня, 3 мая, в Калининском районе произошел пожар. На улице Руставели, 63, корпус 3, вспыхнуло пламя в гараже.  Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 04:30. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

В бетонном, разделённом на 4-и секции , размером 12х12 метров гараже, происходило горение в одной секции на общей площади 18 квадратных  метров.
Пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу

Тушить гараж прибыли две спецмашины и 10 спасателей. В 04:57 пожар был ликвидирован.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Парголово во время квартирного пожара пострадал мужчина.

Фото: Piter.tv

Теги: загорелся гараж, мчс, пожарные, улица руставели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии