В жилом доме на Декабристов загорелась квартира на третьем этаже

На ликвидацию огня потребовалось несколько часов.

Утром 5-го января в жилом доме на улице Декабристов произошел пожар. Очевидцы засняли клубы дыма, которые валили из окна на третьем этаже.

Сообщение о пожаре на улице Декабристов поступило в 11:29. В огне оказались комната и коридор, общая площадь возгорания составила 30 кв. метров. Всего в квартире две комнаты.

Пожар ликвидировали только в 14:50.

По предварительным данным, есть жильцы, которым потребовалась госпитализация.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Курортном районе такси с пассажирами врезалось в дерево и загорелось.

Видео: VK / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Андрей Новиков