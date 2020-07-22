Видео: в жилом доме на Товарищеском загорелась квартира

Сведения о пострадавших уточняются.

Утром 22-го июля в Невском районе произошел пожар в двухкомнатной квартире. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Информация о пожаре по адресу Товарищеский проспект, 22, корпус 1 поступила в 05:20. В квартире горела обстановка на площади 17 кв. метров. Общая площадь помещения составляет 42 кв. метра.

В 05:55 пожар ликвидировали. В ликвидации пожара участвовали 4 единицы техники и 16 человек личного состава.

Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее Piter.TV рассказал о пожаре в частном доме в Приморском районе.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK